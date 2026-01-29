Alfonso Arús: "Una pareja no puede tenerlo todo, ser bueno, inteligente, cocinero y que sea de tu equipo de fútbol"

La atracción no siempre va en una sola dirección ni se limita a una sola persona, tu pareja. Así lo defiende la sexóloga Mónica Branni.

La sexólogaMónica Branni asegura que "podemos sentir una fuerte atracción hacia nuestra pareja, pero a nivel intelectual nos podemos sentir más estimulados por otras personas". Una reflexión que Alfonso Arús ha traído a debate al plató de Aruser@s.

Podemos sentir varios tipos de atracción: intelectual, estética, sexual, romántica. Nuestra pareja, lo más probable, es que cubra alguna de esas atracciones que podemos sentir, "pero no todas", asegura la especialista. "Podemos sentir una fuerte atracción romántica, estética o sexual hacia nuestra pareja, pero a nivel intelectual nos podemos sentir más estimulados por otras personas", explica.

"Y eso no significa que si te tomas un café con una persona intelectualmente interesante, necesariamente quieras tener una vida con esa persona y no con tu pareja", aclara Mónica, matizando que "el problema no es tanto sentirte atraído por alguien", sino "qué hacemos con esa atracción".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús admite que "todo no se puede tener". "Que sea bueno, intelige11nte, que sepa cocinar, detallista, que no ronque y que sea de tu equipo de fútbol es muy complicado", ríe el presentador del programa.

