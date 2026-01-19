Alfonso Arús, al nuevo interés de Disney en España: "Estaría bien un crossover de 'Emily en Burgos'"

España podría convertirse en el próximo gran escenario de Disney. En Aruser@s, Alba Sánchez desvela que la compañía estaría interesada en rodar el live-action de 'Enredados' en la catedral de Burgos y su entorno.

Según desvela la tertuliana Alba Sánchez en Aruser@s, Disney tendría en el punto de mira a la catedral de Burgos como posible localización para el rodaje de la versión de acción real de 'Enredados'. El interés no se limitaría únicamente al emblemático monumento, sino también a las calles aledañas.

"Según la leyenda, la catedral de Toledo es en la que Disney se inspiró para crear el castillo de 'La Bella Durmiente'", comenta la tertuliana. "Hace tanto frío en París que cuando lleguen a Burgos les parecerá el Caribe, bromea Alfonso Arús, a lo que Marc Redondo añade entre risas: "Pero te aseguro que comerán mucho mejor allí que aquí".

El presentador también aprovecha para defender una de sus series favoritas, 'Emily in Paris', y sugerir que "no estaría mal ver un cameo": "Ojalá 'Emily en Burgos', pero que se olvide de sus modelitos de manga corta".

