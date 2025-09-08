Alfonso Arús, del nuevo Ferrari de Maluma diseñado por él: "Es un capricho que acabará contra una farola"

Maluma está de celebración y es que el cantante acaba de estrenar un Ferrari diseñado por él. Un coche de 700 caballos con un llamativo color que ha abierto el debate en el plató de Aruser@s. Y a ti, ¿qué te parece?

"Georgina Rodríguez se acaba de comprar un bolso de Dior personalizado, pero el que se ha hecho un autorregalo magnífico es Maluma", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña el nuevo Ferrari del artista, "un ejemplar único en el mundo".

Y es que el coche, valorado en 1,2 millones de dólares y con 700 caballos, está diseñado por el propio cantante. Como se puede ver en el vídeo, el coche tiene inscripciones como 'Don Juan', el apodo de Maluma, o un curioso color que no ha gustado a Hans Arus.

"Es un caprichito que acabará contra una farola en el minuto uno", asegura Alfonso Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús destaca que "a escasos minutos lo han parado en un control policial para ver si tenía todos los papeles en regla".

"Es el típico Ferrari que tiene problemas a los cinco minutos", asegura el presentador de Aruser@s en el vídeo, donde Angie Cárdenas bromea al ver el coche: "Uy, Cristiano Ronaldo cuando veo eso...".