Alfonso Arús, del nuevo bolso de Dior de Georgina Rodríguez: "No cierra bien, le meten la mano y le pillan todo"

"Ahora la tendencia es mostrar su anillo de compromiso en primer plano para luego descubrir su bolso Dior de estampado pitón", explica Tatiana Arús al enseñar este vídeo de Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez ha compartido en sus redes sociales un vídeo enseñando su nuevo bolso Dior, que, además, se acaba de personalizar. "Ya sabéis que la tendencia, ahora, es primero mostrar su anillo de compromiso en primer plano para luego descubrir su bolso Dior, rojo y negro de estampado pitón", detalla Tatiana Arús, que explica que lo ha customizado.

"Pero, este bolso, ¿no cierra bien no?", pregunta Marc Redondo en el plató, donde Alfonso Arús analiza la última adquisición de la pareja de Cristiano Ronaldo: "No cierra bien, se queda medio abierto y luego viene el ladrón, te mete la mano y te pilla todo".

Por otro lado, Georgina Rodríguez ha compartido unas imágenes con un perrito, que podría tratarse de un nuevo integrante de la familia. "Se sumaría a Pepe, que es el gatito de la familia", explica Tatiana Arús.