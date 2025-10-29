Ahora
Alfonso Arús, al niño que hace una peineta en plena misa: "Es un pequeño Froilán"

Los colaboradores de Aruser@s no pueden contener la risa ante el inesperado gesto de un niño durante una misa. Mientras el sacerdote oficia la ceremonia y las cámaras graban el momento, el pequeño hace una peineta en primer plano.

En Aruser@s,Alfonso Arús ha mostrado un viral que ha hecho estallar de la risa a los colaboradores en el plató. Y es que el momento ha ocurrido en plena misa, mientras los feligreses estaban atentos y el cura estaba hablando desde el altar.

Todo transcurre con normalidad hasta que un pequeño mira con cara de diablo a un familiar que lo está grabando y le hace una peineta. Los colaboradores destacan su naturalidad y su inocencia: ¿será que homilía no fue de su agrado?.

"Es un pequeño Froilán", bromea Alfonso Arús tras ver el gesto del niño travieso. "No era el lugar indicado", ríe Rocío Cano.

