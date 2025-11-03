Alfonso Arús muestra las nuevas celdas de una cadena de supermercados para detener a los ladrones en el establecimiento: "Como monos"

Alfonso Arús enseña en Aruser@s el vídeo de las nuevas celdas que los superemercados Walmart ha comenzado a instalar en sus establecimientos de Brasil. "Exhiben a los ladrones como si fueran monos", cuenta el presentador.

"En los supermercadosWalmart de algunos países, cuando pillan a un 'chori' robando productos en el súper, antes de que llegue la Policía lo colocan en unas celdas provisionales que acaban de instalar", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s para sorpresa de todos sus colaboradores.

El presentador da paso al vídeo en el que se muestran esta especie de jaulas que ya se han instaurado en Brasil "y ya lo están haciendo en todos los supermercados de la cadena". "Exhibe a los ladrones como si fueran monos para disuadir a otros que hayan podido intentar robar o tengan la tentación", describe.

"Esto se podría poner de moda en el metro", comenta Angie Cárdenas. La lástima, para David Broc, es que en España no habría sitio para tanto mangante. "La sensación es la de que te van a echar unos cacahuetes", remata Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.