Alfonso Arús se muestra escéptico sobre la "teoría del último encuentro" en relaciones: "Discrepo"

Alfonso Arús comenta un tiktok que plantea la 'teoría del último encuentro': "Si terminas un vínculo con una persona que ya no estás más destinada a estar, la vida se encarga de que no lo veas más".

Alfonso Arús abre debate sobre una teoría que ha ganado fuerza en redes sociales: la 'teoría del último encuentro'. Una hipótesis que aterriza en el plató de Aruser@s con el viral de la creadora de contenido '@abrumusica'.

La joven cuenta que, cuando "un vínculo entre dos personas termina", ya sea una amistad, una relación familiar o sentimental, "el universo y la vida" se encarga de impedir que vuelvan a cruzarse. "Me vuela la cabeza con esto", alucina.

La tiktoker subraya que, aunque ambas personas se hayan separado, vivan cerca o frecuenten los mismos lugares, las circunstancias evitan nuevos encuentros: "Si ya no estáis destinados a veros, la última vez que os visteis fue vuestro último encuentro, y no lo sabías".

Desde el plató, Tatiana Arús plantea que puede existir una atracción energética que propicia los encuentros, mientras que otros colaboradores lo ven como simple casualidad. El presentador del programa, por su parte, se ha mostrado escéptico con la teoría. "Discrepo, hay veces que has roto con una persona y no es el último encuentro".