Alfonso Arús, de las memorias de Isabel Preysler sobre Julio Iglesias, Falcó, Boyer y Vargas Llosa: "¿Y en la cama qué?"

Alfonso Arús analiza en este vídeo algunos de los fragmentos que han salido en la revista Hola de las memorias de Isabel Preysler, donde explican cómo son sus exparejas: Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa.

"Hoy es el gran día, ¡es el día Presyler!, ¡es el día del lanzamiento de las memorias de Isabel Preysler!", destaca Alfonso Arús en este vídeo, donde analiza un pequeño adelanto que ha publicado la revista 'Hola' en el que Isabel Preysler recuerda "las bondades de sus hombres".

Por ejemplo, de Julio Iglesias, Isabel Preysler ha dicho que "lo mejor es su fuerza de voluntad y su capacidad de trabajo" mientras que de Carlos Falcó ha destacado "su bondad y su alegría de vivir". Por otro lado, de Miguel Boyer, la socialité ha resaltado "su inteligencia y su sentido del humor británico" y, por último, de Mario Vargas Llosa, ha destacado su "genio literario y su gran aportación a la cultura universal".

"A mí lo que me hubiera interesado es saber en la cama qué tal. Que diga que Mario era un genio literario ya lo sabemos, no nos hace falta comprarnos el libro",a firma tajante Aalfonso Aarús en el plató, donde también reflexiona sobre cómo habla de Julio Iglesias: "Parece que al principio él era un desconocido cuando esa boda fue mediática porque Julio Iglesias ya era una figura aunque todavía no se había instalado en América, pero en Europa era muy conocido".

Sobre esta boda, Isabel Preysler ha confirmado que se produjo cuando ella ya estaba embaraza: "Julio ya me había pedido que nos casáramos, pero lo tuvimos que hacer con tanta rapidez porque me quedé embarazada". Además, la socialité ha asegurado que "no estaba preparada en aquel momento para el matrimonio". Por último, Isabel Preysler ha contado que no tuvo ocasión de despedirse de Mario Vargas Llosa antes de su fallecimiento y ha afirmado que tampoco se lo hubiera permitido "la familia".