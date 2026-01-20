Inteligencia artificial
Alfonso Arús, al hombre que ha decidido formar una familia con la inteligencia artificial: "¿Incluye suegra y cuñado?"
La inteligencia artificial da un paso más en nuestras vidas con este viral que Alfonso Arús avanza en Aruser@s, un caso tan surrealista como inquietante: un hombre que ha decidido crear una familia junto a un chatbot.
El surrealista caso que ha avanzado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s ha dejado, una vez más, a los colaboradores sin palabras. Y es que la IA parece seguir escalando posiciones en nuestras vidas hasta puntos insospechados.
En este caso, un hombre ha decidido formar una familia con la inteligencia artificial, quien le asegura que le gustaría tener dos hijos: un niño y una niña. Se trata de un chatbot que se dedica a crearte tu propio avatar para desarrollar una amistad donde ya hay personas que están comenzando relaciones de parejas.
"En el caso de este chico, él quiere adoptar dos hijos y criarlos en compañía de esta inteligencia artificial que está completamente adaptada a sus gustos, preferencias y forma de pensar, ¡incluso a su ideología política!", detalla Alba Sánchez, quien remarca la similitud de este caso con una película que triunfó en 2003: 'Her'.
Desde el plató, Alfonso Arús matiza algunas cosas a favor como el "no discutir nunca en la cena de Navidad". "¿Incluye suegra y cuñado la familia?", añade entre risas.
