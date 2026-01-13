Alfonso Arús, sobre el festivo por Carnaval en los colegios: "Se patillan las fiestas como quieren"

El Carnaval está a la vuelta de la esquina y en Aruser@s ya se respira fiesta. Alba Sánchez nos adelanta las fechas y los días que muchos querrían para no ir al cole.

La colaboradora Alba Sánchez habla sobre uno de los días que más entusiasman a los Aruser@s: Carnaval. A diferencia de otras festividades que siempre caen en la misma fecha, Carnaval mueve cada año porque depende de la Semana Santa. Concretamente, se celebra justo antes del Miércoles de Ceniza, que da inicio a la Cuaresma, lo que explica que pueda caer en febrero o a principios de marzo.

Para 2026, las fechas clave se sitúan entre el jueves 12 y el miércoles 18 de febrero, con la jornada grande de festivos repartida por varias comunidades.

Carnaval 2026: cuándo y dónde será festivo

16 de febrero , lunes: en Cádiz

17 de febrero, martes: en Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y muchos municipios), Extremadura (Badajoz, Mérida, Malpartida de Cáceres), Galicia y Murcia

En otras zonas, como Madrid, no hay festivo oficial, pero los ayuntamientos se lo celebran con programaciones culturales que nadie se quiere perder aunque tengas cole.

Porque, hablando de colegios, Alfonso Arús no puede dejar pasar la broma: "Se patillan las fiestas como quieren". A lo que Alba Sánchez añade entre risas: "Aunque cambien las fechas de Carnaval, lo que nunca falla es la lluvia...siempre llueve".

Así que prepara tu disfraz, tu paraguas y, sobre todo, las ganas de pasarlo bien.

