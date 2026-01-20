Alfonso Arús destaca que David de María "es un precursor": "Sin él igual no se hubiera entendido a Manuel Carrasco"

"David de María es el que abre el camino a muchos otros talentos", destaca Alfonso Arús, que explica que, "sin David de María a lo mejor no se hubiera entendido, por ejemplo, a Manuel Carrasco".

Alfonso Arús felicita a David de María por sus 50 años. "Los cumple en plena forma", destaca el presentador de Aruser@s en el plató, donde Tatiana Arús enseña el vídeo de cómo el artista lo ha celebrado con sus seres queridos.

Por otro lado, Alfonso Arús dedica unas bonitas palabras al cantante: "David de María es el que abre el camino a muchos otros talentos". "Cada uno tiene su manera de ver la música, pero sin David de María a lo mejor no se hubiera entendido, por ejemplo, a Manuel Carrasco", afirma el presentador, que destaca que "David de María es el pionero, el que abre la brecha, y luego mucha gente aprovecha ese tirón".

"Ha sido un gran precursor y gran compositor", asegura el presentador en el plató, donde Tatiana Arús enseña también cómo el artista canta una canción junto a su hijo Leo, que toca la batería.

