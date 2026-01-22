Alfonso Arús, al descubrir que un tribunal turco ha validado los 'me gusta' como causa de divorcio: "¿Y los fuegos y berenjenas?"

Para un juzgado turco los 'me gusta' de redes sociales que presentó una mujer para destapar la infidelidad digitial de su marido han valido como prueba para su divorcio.

Dar un 'me gusta' en redes se ha vuelto un deporte de riesgo. Y es que, según explica Alfonso Arús, los 'likes' en redes sociales también pueden romper matrimonios. Un tribunal turco los ha validado como causa de divorcio y ha marcado así un precedente judicial.

"Una mujer envió al juzgado los mensajes y las fotografías que su marido había estado intercambiando con varias mujeres. Para el juzgado, esto fue una prueba no solo de que se estaba cometiendo una infidelidad digital, sino también de la humillación y de que estaba socavando la confianza en la relación de pareja", explica la colaboradora Alba Sánchez.

Por ese motivo, se ha validado como motivo de divorcio. En España, aunque no haya ocurrido un caso similar, "se pueden aportar mensajes y fotografías compartidos a través de las redes para demostrar que realmente se ha incurrido en una infidelidad digital", detalla la tertuliana.

"Con la imagen siempre puedes decir que te ha salido de casualidad, pero si le has dado al 'me gusta', ahí te has delatado", asegura Alfonso Arús, quien advierte sobre el siguiente nivel: enviar fuegos, melocotones o berenjenas. "Ahí ya puede intervenir hasta la Iglesia", zanja el presentador entre risas.

