Alfonso Arús descubre en directo que probablemente tenga el gen SIK3: "Yo tuve un Simca 1000"

Si eres de los que, como Alfonso Arús, duermes cuatro horas al día y te levantas como si hubieras dormido 8, además de darte nuestra enhorabuena te informamos de que probablemente tengas el gen SIK3.

Los fans de Aruser@s sabemos a ciencia cierta que Alfonso Arús madruga más que el que pone las calles y aún así siempre está como una rosa, por muy temprano que se levante. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que nos preguntamos muchos de los que también nos levantamos a horas intempestivas, pero que no logramos levantar cabeza hasta media mañana.

El secreto, desvela Patricia Benítez, puede estar en un gen, que, según la teoría que Marc Redondo se saca de su manga de doctor, solo tienen los especímenes de nuestra especie más evolucionados. "Las personas que lo tienen pueden dormir de 4 a 6 horas sin que esto les perjudique, es decir, que no tienen la sensación de levantarse y estar fatigados", explica la colaboradora.

"Yo tuve un Simca 1000 y ahora tengo un SIK3", responde con gracia el presentador del programa de laSexta.

Al parecer, no es el único en plató que lo tendría... aunque quizá Hans Arús tenga un gen que provoca exactamente la función contraria.