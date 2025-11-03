Alfonso Arús, tras el concurso de subasta de trasteros de Willyrex : "Jamás pagaría una cantidad a cambio de mierdas"

El youtuber español ha reunido a seis creadores de contenido para recrear el mítico formato estadounidense de las subastas de trasteros.

Uno de los formatos más míticos de la televisión estadounidense parece estar de moda en YouTube. Esta vez, el creador de contenido Willyrex ha reunido a algunos de los 'influencers' más populares del momento para participar en una peculiar subasta de trasteros al más puro estilo americano.

Seis creadores, organizados en equipos de dos, y con un presupuesto inicial para pujar por los trasteros que más les llamen la atención. En la primera puja, los primeros jóvenes en participar se hacen con un trastero por 150 dólares. A simple vista parece no contener nada de valor, pero pronto descubren una sorprendente joya: una maleta-monopatín que dispara sus beneficios.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no puede evitar bromear con el fenómeno viral: "¿Pero la gente se conforma con un triste patinete?". "Jamás pagaría una cantidad a cambio de lo que pued haber en un trastero de mierdas las justas", ríe el presentador del programa.

