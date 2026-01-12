Alfonso Arús carga contra el ingeniero viral del roscón de Reyes: "Yo sin estudios lo detecto al momento"

Un ingeniero ha conseguido lo que muchos desean cada año: encontrar la figura del roscón de Reyes sin arriesgarse a morderla. "Es absurdo", bromea Alfonso Arús.

La búsqueda de la figura en el roscón de Reyes sigue dando curiosos virales que llegan hasta el plató de Aruser@s. Esta vez, un ingeniero ha sorprendido en redes sociales al mostrar cómo utiliza un detector para localizar la ansiada sorpresa.

"A pesar de que muchas suelen ser de porcelana y plástico contienen piezas metálicas, y ahora muchos son comestibles, por lo que no sé si funcionaría, pero a este hombre le ha valido", explica la colaboradora Alba Sánchez.

Alfonso Arús, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la idea: "Es absurdo, yo sin estudios te lo detecto al momento", asegura el presentador del programa, restándole mérito al uso del detector. Una opinión que no comparte del todo Rocío Cano, quien reconoce que el método es "muy complicado". "Está en la parte más plana", desvela Alfonso.

