Alfonso Arús, sobre el cambio de look de Pamela Anderson en los Globos de Oro: "Es Soraya Arnelas dentro de 25 años"

El 'clean look' sin maquillaje de Pamela Anderson en los Globos de Oro y su sobrio vestido blanco completamente arrugado sorprende a los aruser@s. Eso sí, su belleza natural sigue siendo espectacular. Por eso, Alfonso Arús encuentra un parecido razonable.

Sin maquillar y con un vestido blanco arrugado. Así es como ha posado Pamela Anderson en la alfombra roja de los Globos de Oro. Un look que sorprende, y mucho, a nuestros amigos de Aruser@s, que creen que la actriz no está para una segunda parte de Los vigilantes de la playa.

Los colaboradores no pueden evitar acordarse del coprotagonista de la mítica serie, David Hasselhoff, con quien Angie Cárdenas y Arthur Arús se encontraron en un avión allá por 2012: "Ya no estaba para eso... calcula en 2026".

En el plató siguen analizando la nueva imagen de Pamela. "Celebramos que se haya quitado el corte mullet ese que llevaba con aquel flequillo megacorto", comenta Tatiana Arús.

"¿Pero tú no crees que es Soraya Arnelasdentro de 25 años?", pregunta Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.