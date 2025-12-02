Alfonso Arús bromea con Sebas Maspons tras el caso de la trabajadora despedida por llegar pronto

En Aruser@s comentan el sorprendente caso de una trabajadora de una empresa de paquetería en Alicante que ha sido despedida por presentarse entre 30 y 45 minutos antes de su jornada.

En la sección de las "noticias que no te imaginas", Alfonso Arús ha presentado el surrealista caso de la mujer que ha sido despedida "por llegar pronto al trabajo".

Según cuenta Alba Sánchez, ha ocurrido en una empresa de paquetería en Alicante. "La mujer tenía como costumbre llegar entre media hora y 45 minutos antes a su jornada, algo que al jefe no le gustaba y que él mismo le llamó la atención un par de veces para que desistiera en llegar pronto a su puesto". Sin embargo, la mujer continuó con su rutina y el encargado decidió tomar cartas en el asunto.

"Ahora la justicia alicantina le da la razón al jefe porque dice que es un incumplimiento del horario y que quebranta la confianza y lealtad que debe existir entre empleado y jefe", explica la colaboradora.

Tras el viral, Alfonso Arús bromea señalando que "sufre" por Sebas Maspons, el colaborador que también parece adelantarse por la mañana. "Llega una hora antes, ¡y más! A ver si va a tener problemas con la cadena", ríe.

