Alfonso Arús analiza el viral que reabre el debate sobre los límites en la pareja: "¿Prueba de amor o control?"

Los tertulianos debaten sobre los límites dentro de una relación sentimental tras el viral de una novia que acude por sorpresa al lugar de vacaciones de su chico con sus amigos, una visita que a él no le hace ninguna ilusión.

¿Sorpresa romántica o invasión del espacio personal? El protagonista del vídeo es un joven que se ha ido de vacaciones a la playa con sus amigos. Lo que no esperaba era que su novia apareciera por sorpresa para grabar su reacción. Sin embargo, lejos de emocionarse, el chico se muestra incómodo e incluso molesto al verla.

En las imágenes se aprecia cómo, al llegar a la playa, el joven se encuentra solo. Cuando se gira y descubre a su pareja, su reacción deja claro que la sorpresa no le hace ninguna ilusión. "Amor, te vine a sorprender, tampoco es para que te pongas así", le reprocha la joven al notar su falta de entusiasmo.

Según señala Alfonso Arús, en redes sociales, mientras algunos usuarios consideran que se trata de una "prueba de amor" y un gesto romántico, otros hablan abiertamente de "toxicidad" y "control" dentro de la relación.

"El chico lo único que quería era tener espacio con sus amigos y su presencia se lo quitó", opina Hans Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Angie Cárdenas: "¿Qué pinta ella allí?".

Alba Gutiérrez, por su parte, destaca que existe "transparencia" en la relación, ya que la joven sabe perfectamente dónde iba su novio de vacaciones. Aun así, reconoce que no entiende el motivo de haberse presentado allí sin avisar.

