Alfonso Arús analiza cómo ha despedido el verano el rey Juan Carlos: "Se ha dado un atracón a percebes"
Acompañado de la infanta Elena y de su nieta, Irene Urdangarin, el rey Juan Carlos ha despedido el verano en Sanxenxo degustando mejillones, sardinas, percebes y jamón con vino.
Mientras la reina emérita Sofía se ha dado un baño de masas en la sesión inaugural del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en Elche, el rey emérito se encontraba en Sanxenxo, donde "ha despedido el verano como si fuera una discoteca de Ibiza", según resalta Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia.
Y es que el presentador de Aruser@s explica que el rey Juan Carlos se ha despedido del verano "a base de marisco": "Se ha dado un atracón a percebes".
Por su parte, Tatiana Arús detalla que "degustaron mejillones, sardinas, percebes y jamón con vino" y que el rey emérito también estaba acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, y su nieta Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina.
