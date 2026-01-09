Alfonso Arús alucina con los lujosos regalos de los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a su madre

"¿Los hijos hacen una carta a los Reyes Magos pidiendo bolsos Gucci?, en mi época tenían el catálogo de juguetes", afirma Alfonso Arús tras ver los regalos que ha recibido Georgina Rodríguez de sus hijos por Navidad.

Georgina Rodríguez enseña en el vídeo principal de esta noticia lo generosos que han sido los Reyes Magos y Papa Noel. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo ha enseñado a través de su canal de Youtube los regalos que le han dado por Navidad.

"Este bolso me lo ha elegido una de mis hijas, y este también", enseña la modelo a cámara, donde muestra también su regalo favorito "por lo que representa": un colgante con dos corazones unidos. "Cuando lo abrí mi hijo me dijo que así nuestros corazones iban a estar siempre juntos", afirma Georgina Rodríguez.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús alucina al ver que los hijos han pedido bolsos de marca o joyas para su madre: "¿Los hijos hacen una carta a los Reyes Magos pidiendo bolsos Gucci?, en mi época tenían el catálogo de juguetes".

