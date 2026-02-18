Alba Carrillo, en la fiesta de máscaras de los Bridgerton en Madrid: "Quiero una historia de amor así, de las de bien de encimera"

Alba Carrillo ha confesado que le gustaría "vivir una historia de amor muy Bridgerton": "De esas que me quitan el corsé en el carruaje, con alegría, felicidad, pasión y bien de encimeras".

El Palacio Real de Madrid ha acogido la promoción de la segunda parte de la cuarta temporada de la exitosa Bridgerton, que se estrenará el próximo 26 de febrero. "Había muchos rostros conocidos con sus máscaras transformados en esa época inglesa", destaca Tatiana Arús, que enseña los espectaculares looks de los invitados.

Por ejemplo, el de Alba Carrillo que ha confesado que le gustaría "vivir una historia de amor muy Bridgerton": "De esas que me quitan el corsé en el carruaje". "Como buena Bridgerton me voy por ahí a algunos palacetes de campo para tener mis affaires", ha desvelado la modelo, que, preguntada sobre qué le pide al amor, ha contestado: "Alegría, felicidad, pasión. bien de encimeras...". "Lo estoy buscando, pero no existe, no sabéis cómo está el mercado", ha asegurado Alba Carrillo.

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que "igual es ella, que tiene mala suerte": "Hay gente que repite perfiles".

Mar Flores y su espectacular vestido: "Parece Pedroche"

Mar Floresha explicado a la prensa que su abrigo pesaba casi ocho kilos: "Llevo más de 1.200 flores porque la diseñadora decidió dejar de contar". "Ha hecho una similitud de mi personaje con los personajes y la sociedad de la época", ha explicado la modelo, que ha destacado que ha salido con el abrigo y al abrirlo y dejar ver su vestido ha tenido "la libertad de abrirse y expresarse como ella quiere", igual que hacían las mujeres de la época".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que si la modelo no llega a explicar su look no hubiera sabido el motivo: "Ahora tiene sentido, pero si no me cuenta la historia, parece el típico vestido de las Campanadas". "El vestido es precioso, pero me parece la Pedroche justo un minuto antes de que den las 12", afirma el presentador de Aruser@s.

Isa y Anabel Pantoja

Isa Pantoja y su prima, Anabel Pantoja, también han acudido disfrazadas a este acto, donde se han dedicado unas bonitas palabras mutuamente, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

