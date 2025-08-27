"I'm heartbroken (me rompe el corazón)" ha lamentado el actor británico Sam Clafin, conocido por 'Piratas del Caribe' o 'Los juegos del hambre', en varios stories de Instagram dedicados a Verónica Echegui tras conocer que la actriz española había fallecido.

"I'm heartbroken hearing the news about the magical Verónica Echegui (Me rompe el corazón escuchar las noticias sobre la mágica Verónica Echegui)", lamenta el actor británico Sam Claffin en una serie de stories que ha dedicado a la actriz española, que falleció el pasado domingo a sus 42 años.

Con ella compartió protagonismo en una comedia romántica de 2022 titulada 'Book of love', además de muy buenos momentos, como puede intuirse a través de estas fotografías que Claffin ha publicado en Instagram.

El actor británico Sam Clafin se despide de Verónica Echegui, con quien compartió protagonismo en 'Book of Love': "F*ck you cancer"

En la primera de ellas, Echegui aparece junto a él, haciendo un gesto de burla con la lengua y con una peluca de color verde. "F*ck you cancer (jódete, cáncer)", escribe sobre la segunda instantánea en la que su compañera de reparto aparece haciendo una peineta.

En la tercera, podemos ver a Verónica bailando en unas escalinatas. "Keep dancing (sigue bailando)", desea el actor que saltó a la fama por películas como 'Piratas del Caribe', 'Antes de ti' o 'Los juegos del hambre'.

El último adiós a Verónica Echegui

El mundo del cine y la cultura lloraba ayer la repentina e inesperada muerte de Verónica Echegui. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, destacó el talento de la actriz fallecida, capaz de brillar tanto en la comedia como en el drama, mientras que actores como Paco León y Daniel Guzmán mostraron su conmoción y recordaron su discreción y enorme personalidad.

Al tanatorio acudieron numerosos compañeros del cine para despedirla, entre ellos Pablo Carbonell, Vicky Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Sara Álamo, Silvia Alonso, Susana Gómez Abaitua, Fernando Guallar, María Adánez y Cayetana Guillén Cuervo. También estuvo presente su expareja, el actor Álex García, en una despedida íntima solicitada por la familia con "discreción y respeto".

Muchos se despidieron de ella también a través de las redes sociales, como es el caso de Dani Martín, con quien coprotagonizó la película que la catapultó a la fama: 'Yo soy la Juani'.