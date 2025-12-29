Los abuelos, el pilar en el que se sustenta la Navidad: "Apechugan con los niños y lo terminan pagando todo"

Los abuelos son los pilares y el motor de la familia durante todo el año, pero especialmente durante la Navidad. Además de quedarse con los niños, lo terminan pagando todo. "De cada 10 euros que nos gastemos, cuatro son de los abuelos"

La Navidad la pagan los abuelos. Es la conclusión que saca Alba Sánchez de este artículo de la revista 'Qué!' del que se hace eco en Aruser@s Christmas, la edición especial del programa matinal de laSexta para estas fechas señaladas. "Ya sabíamos que son los pilares de la familia, pero también son el motor", recalca.

Según informa la periodista, los abuelos son los que "más tiempo apechugan con los niños, hasta 16 horas a la semana" y además, "terminan pagándolo todo". "Las cenas son en su casa", destaca.

Y ojo, porque hay un dato demoledor: "De cada 10 euros que nos gastemos estas navidades, cuatro son de los abuelos".

"Yo ya estoy notando un peso", bromea Angie Cárdenas ante sus hijos. "Tú se lo puedes recriminar solo a Tati o a Ingrid", intenta defenderse Hans Arús recordándole que sus hermanas son madres. "Tú haces de nieto", le reprocha su madre, algo que él acaba reconociendo.

