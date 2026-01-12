Una abuela, a los jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor: "Que les den por culo, ellos han comido y no lo han vivido"

"La señora puede hablar porque ella sí lo ha vivido", comenta Alfonso Arús tras escuchar las declaraciones de esta abuela sobre los jóvenes que aseguran que con Franco se vivía mejor, uno de los 'zascas' más destacados de hoy.

"¿Qué piensas de esa gente joven joven que dicen que con Franco se vivía mejor?", pregunta una mujer a una abuela en este vídeo viral de @pacosa9 que recoge Aruser@s en la sección de los 'zascas'.

La respuesta de la señora es tajante: "Que les den por culo". "Esa gente no sabe nada, ha comido y no lo ha vivido. Han vivido con su padre y su madre y ya está. Se acabó", dice zanjando cualquier discusión posible.

"La señora puede hablar porque ella sí lo ha vivido", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

