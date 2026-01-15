Una abuela de 81 años aprende a ser streamer para pagar el tratamiento de su nieto

Hasta el momento, ha logrado recaudar más de 35.000 dólares, una cantidad que está permitiendo cubrir parte del tratamiento médico de su nieto.

Alfonso Arús presenta la historia de una abuela de 81 años que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. Sin experiencia previa en videojuegos, esta yaya ha logrado convertirse en streamer con un objetivo muy claro: recaudar fondos para ayudar a pagar el tratamiento contra el cáncer de su nieto.

La mujer ha aprendido a jugar al Minecraft y a realizar directos. En apenas dos meses, abrió su propio canal de YouTube y comenzó a emitir partidas, conquistando rápidamente a una audiencia que ya suma más de 200.000 seguidores.

Hasta el momento, ha logrado recaudar más de 35.000 dólares, una cantidad que está permitiendo cubrir parte del tratamiento médico de su nieto.

Desde el plató del programa Aruser@s, los colaboradores se suman a dar visibilidad al caso, con la esperanza de que se haga aún más viral y pueda recaudar más fondos. "Esta mujer tiene muchísimo mérito. No tenía relación alguna con los videojuegos ni con los ordenadores, pero por todo lo que le compensa, lo hace", destaca la colaboradora Rocío Cano.

