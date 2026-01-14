17.000 casas, 38 jets, 300 coches, 52 barcos y 43.000 millones de dólares: el patrimonio del rey más rico del mundo

De las tazas de váter de oro a los 100 perros. Alba Sánchez desvela en Aruser@s quién es el rey más rico del mundo y cuál es su patrimonio.

Es el rey más rico del mundo (y también, el más ostentoso). En su posesión tiene 17.000 casas, 38 jets, 300 coches y 52 barcos de lujo, además de 100 perros (Corgis, como los 30 de la reina Isabel II en su día) e incontables tazas de váter de oro, cuentan Alfonso Arús y Alba Sánchez en Aruser@s.

"Tiene un patrimonio de unos 43.000 millones de dólares", indica la periodista citando un artículo del diario As acerca del rey de Tailandia, Rama X. "Solo le estaría muy cerquita en este ranking el Sultán de Brunéi", añade.

Al parecer, le encanta remodelar frecuentemente sus palacios, añadiéndoles cientos de excentricidades, entre las que entran las ya mencionadas tazas de inodoro de oro.

"¿Tú sabes lo que es cuidar de 17.000 casas, que cuando no se estropea la caldera de una, se rompe el aire acondicionado de otra?", comenta entre risas el presentador del programa de laSexta.

