Ahora

Muy pronto

Jalis de la Serna regresa muy pronto a laSexta con una nueva temporada de Apatrullando

Conocer la realidad en su esencia requiere adentrarse por completo y vivir cada instante al máximo. Así lo veremos, muy pronto, en uno de los episodios dedicados a los trasplantes, uno de los ejes de esta temporada de Apatrullando.

Jalis de la Serna regresa muy pronto a laSexta con una nueva temporada de 'Apatrullando'

Muy pronto,Jalis de la Serna volverá a las pantallas de laSexta con una nueva temporada de Apatrullando, un programa que promete adrenalina, emoción y rigor informativo en cada episodio.

"Ver la realidad como nadie te la ha enseñado, solo se consigue entrando hasta el fondo y viviendo hasta la última gota", nos dice en uno de los episodios centrados en trasplantes, uno de los temas que abordará esta temporada.

Tras contrastar el lujo y la miseria de Miami y el barrio de Salamanca, en Madrid, acompañar a una patrulla de la Policía Nacional para mostrar el trabajo de seguridad ciudadana en ciudades como Madrid o Barcelona, o seguir a patrullas que luchan contra el narcotráfico en Valencia, Jalis de la Serna, nos espera, muy pronto, con una nueva temporada para mostrar historias, hechos y realidades que nadie te ha enseñado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dinamarca no logra apaciguar el hambre imperialista de un Trump que quiere "conquistar" Groenlandia
  2. Irán pide a Trump una salida diplomática y evitar otra ataque mientras cierra su espacio aéreo durante horas
  3. Los métodos de reclutamiento a las empleadas domésticas de Julio Iglesias: "Conseguí dos chicas, pero necesito más"
  4. El nuevo modelo de financiación autonómico no gusta a las regiones que hablan de "auténtica aberración" o "corrupción de Estado absoluto"
  5. Muere un joven de 18 años en Mallorca al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía
  6. La NASA regresa de la misión Crew-11 a la Tierra por la enfermedad de un astronauta