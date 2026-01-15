Jalis de la Serna regresa muy pronto a laSexta con una nueva temporada de 'Apatrullando'

Conocer la realidad en su esencia requiere adentrarse por completo y vivir cada instante al máximo. Así lo veremos, muy pronto, en uno de los episodios dedicados a los trasplantes, uno de los ejes de esta temporada de Apatrullando.

Muy pronto,Jalis de la Serna volverá a las pantallas de laSexta con una nueva temporada de Apatrullando, un programa que promete adrenalina, emoción y rigor informativo en cada episodio.

Tras contrastar el lujo y la miseria de Miami y el barrio de Salamanca, en Madrid, acompañar a una patrulla de la Policía Nacional para mostrar el trabajo de seguridad ciudadana en ciudades como Madrid o Barcelona, o seguir a patrullas que luchan contra el narcotráfico en Valencia, Jalis de la Serna, nos espera, muy pronto, con una nueva temporada para mostrar historias, hechos y realidades que nadie te ha enseñado.

