El error que no debes cometer si tienes un choque: "El hombre se bajó del coche y un tercer coche se ha empotrado, dejándole atrapado"

La Guardia Civil advierte del peligro que existe cuando los conductores se bajan de los coches tras un accidente. Es el caso de un hombre que ha quedado atrapado entre dos coches después de que un tercera se empotrara contra ellos.

Jalis de la Serna acude con la Guardia Civil a un alcance en el puente sevillano del Quinto Centenario, donde nada más llegar ya se ven "fragmentos de vehículos" y a "una persona que está siendo atendida". El accidente se ha producido tras una colisión entre un vehículo gris y uno negro. Tras este choque, los conductores se han bajado del vehículo y un tercer coche, ha llegado por detrás, colisionando contra el segundo coche y dejando a uno de los conductores atrapado.

"El error de los usuarios es bajarse del vehículo", explica uno de los agentes, que destaca que "uno se ha quedado entre medio de los dos vehículos, ha llegado un tercer vehículo, que ha colisionado con este y, a consecuencia, ha aprisionado a uno de los conductores entre los dos coches". El hombre herido, al que en el vídeo están atendiendo los servicios sanitarios, tiene fracturadas las pierdas a consecuencia de haberse quedado atrapado entre los dos coches.

"El impacto es fuerte, el impacto que tiene este coche es muy importante", afirma tajante Jalis de la Serna, que explica que los agentes "están haciendo pruebas de alcoholemia a los diferentes conductores implicados en el siniestro y están tratando de esclarecer las causas del percance". Además, el reportero habla con el herido, al que tranquiliza asegurando que su hijo está bien y se va a quedar con una amiga, madre del otro niño que iba en el coche accidentado: "Parece que esta consciente, porque pregunta por su hijo".

"Le montamos en la ambulancia y nos quitamos de la carretera para que haya menos riesgo", explica uno de los agentes al reportero.

