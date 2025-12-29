El emotivo homenaje de los vecinos de Borja a Cecilia Giménez cuando peor lo estaba pasando por la repercusión del 'Ecce Homo'

Mamen Mendizábal rememora con familiares y vecinos de Borja uno de los gestos más emotivos con Cecilia Giménez cuando se encontraba sobrepasada por el fenómeno del 'Ecce Homo': "Le dio fuerzas para seguir luchando", recuerda su sobrina.

Ante el revuelo causado por la restauración del Ecce Homo de Borja y la dura reacción de la familia del pintor original de la obra, Cecilia Giménez decidió encerrarse en su casa. "No podía más", cuenta Mamen Mendizábal en este reportaje de 'Anatomía de...'.

Sin embargo, sus vecinos le tenían preparada una sorpresa. "Al día de San Bartolomé le tengo muchísimo cariño porque mi tía siempre lo recuerda como algo bonito", recuerda Marisa Ibáñez, nieta de Cecilia Giménez, en el vídeo sobre estas líneas.

"Cuando sale la noticia y ven lo mal que lo está pasando, (los vecinos de Borja) deciden ir en romería hasta la casa de mi tía y le ponen todo el jardín lleno de flores. Le gritaron 'viva Cecilia', 'te queremos'", rememora con un hilo de voz. "Fue muy emocionante", añade Merche Pellicer, responsable de atención al público del Santuario.

Para Cecilia, "darse cuenta de que la gente la quería es lo que le dio fuerzas para seguir luchando", comenta Marisa. Cecilia, entonces, destacaba ante los micrófonos de laSexta las "cartas más bonitas" que le habían escrito.

