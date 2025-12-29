El día que el MoMa de Nueva York quiso comprar el Ecce Homo de Borja: "Preguntaron si era posible extraerlo del pilar"

Mamen Mendizábal analizaba en este vídeo de Anatomía de, que ahora recupera laSexta.com, cómo el pueblo de Borja aprovechó la repercusión internacional del Ecce Homo y los límites insospechados que alcanzó el fenómeno.

El enfrentamiento entre las familias de Elías García, el pintor original del Ecce Homo de Borja, y la de Cecilia Giménez, la feligresa que intentó restaurarlo, encontró su punto de encuentro en la inauguración de un centro de interpretación en el municipio zaragozano en la que había un espacio reservado para el artista.

Ante la repercusión internacional, el segundo objetivo del alcalde de Borja fue la explotación del fenómeno. "Tenemos camisetas, llaveros, imanes, tazas, bolsas, el cuento del Ecce Homo escrito en español/inglés, español/japonés y un vino solidario", comentaba en el vídeo sobre estas líneas Merche Pellicer, responsable de atención al público del Santuario.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, comenta en este reportaje que incluso Ryanair llegó a poner vuelos directos desde Londres a Borja: "Venían, hacían la visita y se iban de nuevo. Hasta eso llegó a pasar", comenta.

El fenómeno del Ecce Homo traspasa fronteras, hasta el punto de que Eduardo recuerda el día que recibió una llamada del MoMA de Nueva York: "Me dicen que hay una galería importante mundial y la verdad es que pregunto una serie de datos y veo que me están hablando en serio", señala el alcalde, que asegura que en esa conversación "me preguntan si es posible la extracción de la obra del pilar de la iglesia donde está ubicado, si existía la posibilidad de que vendiéramos el Ecce Homo, no prestarlo".

"No llegaron a hacer una oferta económica. No me atreví a poner una cifra y ellos no se atrevieron a seguir cuando les digo que el Ecce Homo se queda en Borja", reconoce el alcalde.

