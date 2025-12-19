Zaida Cantera, sobre la polémica con Revuelta: "Es obvio que Abascal lo sabía todo"

La exdiputada socialista Zaida Cantera ha indicado en Al Rojo Vivo que el modelo que utiliza Vox para la captación de gente joven es el mismo que se emplea en Estados Unidos "por el supremacismo blanco".

Toda la cúpula de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, se implicó en intentar solucionar la crisis generada por las presuntas irregularidades en la financiación de Revuelta, la organización juvenil del partido. Así viene reflejado en los mensajes y audios que han salido a la luz.

El presidente de Vox le reconoció al líder de Revuelta, Jaime Hernández, que había ordenado a la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, resolver en su nombre la crisis provocada por las presuntas irregularidades de Revuelta al quedarse dinero recaudado para los afectados por la DANA.

Zaida Cantera ha reaccionado a esta información en Al Rojo Vivo, señalando que es "obvio" que Abascal lo sabía todo y trató de "encubrirlo" a través de su segunda. "Los de Revuelta tenían que actuar, con el dinero donado para las víctimas de la DANA, encubriéndolo. Hacer pasar por bueno ese dinero que estaban 'robando' y 'estafando' a las personas que lo aportaron para dicho fin", ha destacado.

La exdiputada socialista ha indicado que el modelo que utiliza Vox es el que emplea para la captación de gente joven en Estados Unidos el "supremacismo blanco". "Utilizan las redes para captar el voto de gente joven y pusieron al frente de ellas a un presunto acosador de menores", ha zanjado.

