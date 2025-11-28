Zaida Cantera: "Si no se hace un expurgo de la información que solicita en bruto el juzgado, se estarían violentando los derechos de los militantes y trabajadores del PSOE"

La exdiputada ha lanzado una crítica a la tendencia que se repite en algunos órganos judiciales: "Es una cosa a la que nos están acostumbrando muchos jueces: voy a pedir lo que me dé la gana dentro de mi absoluta impunidad de togado y, luego, si se filtra pues ya veremos qué pasa".

El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, que aclare el alcance real de la documentación que reclama sobre pagos en metálico. En concreto, quiere saber si la petición se limita a los movimientos vinculados a las personas investigadas en la causa —lo que considera razonable— o si, por el contrario, exige entregar el listado completo y todos los justificantes de los pagos efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido. Esta última posibilidad, advierte, sería desproporcionada y podría terminar en manos de adversarios políticos.

En este sentido, la exdiputada Zaida Cantera ha sido contundente: "Si efectivamente no se hace un expurgo de la información que solicita el juzgado, es bárbaro y se estarían violentando los principales derechos de los militantes y trabajadores del Partido Socialista Obrero Español, porque ninguno de ellos, que yo sepa, está siendo investigado ni sometido a ningún tipo de control".

Cantera ha puesto un ejemplo muy gráfico: "Lo que se está pidiendo al juzgado es que le diga, por ejemplo, un trabajador del Partido Socialista en Asturias que se ha ido en una comisión determinada para hacer un trabajo; le está pidiendo que aclare los pagos, las contraprestaciones o la devolución del dinero que ese trabajador ha adelantado en taxis, restaurantes o incluso hoteles".

La diputada ha lanzado además una crítica directa a la tendencia que, a su juicio, se repite en algunos órganos judiciales: "Es una cosa a la que nos están acostumbrando muchos jueces: voy a pedir lo que me dé la gana dentro de mi absoluta impunidad de togado y, luego, si se filtra —que se filtrará, como ocurrió en el caso del fiscal general del Estado—, pues ya veremos qué pasa".