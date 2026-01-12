Zaida Cantera, sobre las críticas de Sumar a las medidas de Sánchez: "Esta manía de Yolanda Díaz de llamar rentistas a todos es un error"

"Esta manía de Díaz y Bustinduy de llamar rentistas a todos, como si la mayor parte de las viviendas de alquiler fuera de fondos buitres, es un error", afirma Zaida Cantera tras la medida de Sánchez de bonificar el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler.

Zaida Cantera analiza en el plató de Al Rojo Vivo la nueva medida de Pedro Sánchez, que ha anunciado la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler. Una medida que desde Sumar ya han criticado. "Esta manía de Yolanda Díaz y Jorge Bustinduy de llamar rentistas a todos, como si la mayor parte de las viviendas de alquiler fuera de fondos buitres, es un error", critica la exvicepresidenta de la delegación española de la OTAN.

"Hay que adoptar medidas pero enfocadas de manera diferente", asegura Cantera, que explica en el vídeo: "No es lo mismo abordar a un lobby o fondo buitre que tiene cientos de viviendas que abordar a una familia que está alquilando una casa que ha heredado y que estas rebajas fiscales están bien hechas". Por eso, Zaida Cantera asegura que "la medida está bien, pero es insuficiente": "Está bien para las familias que ponen en alquiler su segunda vivienda o la que han heredado y la ponen en alquiler para tener unos ingreso, pero ¿les compensa con lo que están subiendo los precios?".

Por otro lado, Cantera se muestra de acuerdo "con que haya un pacto de Estado porque esto afecta gravemente a las comunidades autónomas". Sin embargo, recuerda que "hay comunidades autónomas como la de Madrid donde en edificios donde hay muchas familias permiten que se desalojen para convertirlos en viviendas vacacionales". Por último, Cantera insiste en que hay que "penalizar" que "un señor o un fondo buitre tenga 200 viviendas".

