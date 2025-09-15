Ahora

Zaida Cantera, tras comparar Ayuso las protestas en La Vuelta con "Sarajevo en guerra": "Es no saber absolutamente nada de historia"

Zaida Cantera responde a la presidenta madrileña, que ha comparado las protestas propalestinas en La Vuelta con "Sarajevo en guerra". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho una desafortunada comparativa de las protestas que se produjeron este domingo en Madrid por la participación del equipo de Israel en La Vuelta con la tragedia de la guerra de Sarajevo.

"Es que los militares españoles estuvieron en esa guerra", asegura Antonio García Ferreras por lo que "comparar lo ocurrido en Madrid este domingo con el cerco de Sarajevo durante más de 1300 días me parece de una irresponsabilidad y de una insensibilidad total", critica el presentador.

Por su parte, Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, añade que no sabe quién le hace los discursos a Ayuso, aunque lo intuye, "o qué le pasa por la cabeza" porque "comparar un asedio que tuvo lugar desde abril de 1992 hasta septiembre de 1996 y que causó 11.500 muertes, es no saber absolutamente nada de historia", afirma.

Además, Cantera hace hincapié en que lo que ocurrió allí "fue un exterminio, un genocidio". En el vídeo podemos completa esta secuencia.

