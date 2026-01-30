Zaida Cantera, sobre la ausencia de Sánchez en el funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz: "Hay que respetar a los que no somos creyentes"

Zaida Cantera reflexiona en este vídeo sobre por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había acudido al funeral religioso celebrado en Huelva en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Este jueves se celebraba en Huelva el funeral religioso por las víctimas del accidente de Adamuz, con la presencia de los reyes, miembros de la Junta de Andalucía, entre ellos, el presidente Juanma Moreno Bonilla, y del Gobierno de España (la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres). El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no acudió al funeral y algunos se lo han reprochado.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, confesaba "haber echado de menos al presidente" en este acto. Por su parte, Zaida Cantera decía lo contrario y lo justificaba de esta forma, ya que, en otras cuestiones, el presidente no suele ir actos religiosos.

"Hay que respetar a las personas que no somos creyentes (...) Él no fue por sus creencias, porque no es la primera vez que lo dice y en el último acto (el de la DANA) no estuvo. Y él lo ha trasladado varias veces, pero sí que se ha mandado una representación del Gobierno".

Antonio García Ferreras, por su parte, le espetaba y recordaba que en algún acto religioso sí había estado el presidente, como por ejemplo en el funeral por el accidente de Germanwings. "Pero que no pasa nada", aseguraba Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo este debate político de la mesa de Al Rojo Vivo.

