Zaida Cantera analiza la situación en Gaza y critica a Trump: "Es un payaso que solo ha creado el caos"

La exdiputada socialista ha señalado que los países europeos, incluido España, deberían ir a Gaza a "salvar vidas" sin esperar la decisión del resto. "Si todos se pusieran a hacer entradas controladas, Israel se lo tendría que comer".

Zaida Cantera ha reaccionado al genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza, destacando que lo que deberían hacer los países europeos, incluido España, es ir allí a "salvar vidas".

"Tienen que empezar a pensar que se están muriendo personas", ha señalado, dejando claro que no estamos hablando de otra cosa que comida.

La exdiputada socialista ha indicado que la comida para entrar en Gaza solo tiene un destino. "Si todos los países que están en Europa se pusieran a hacer entradas controladas, Israel se lo comería y Trump también", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para cargar con Donald Trump, recordando todas las promesas que hizo durante las elecciones y que no ha cumplido. "Es un payaso que no ha hecho nada, solo crear caos", ha indicado, lamentando que sigamos "bailándole el agua".