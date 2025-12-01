Zaida Cantera, tras las amenazas de Ábalos y Koldo hacia Begoña Gómez: "Si no demuestran que alguien ha cobrado, lo que están diciendo son falacias y venganzas"

Zaida Cantera analiza y responde a lo que han dicho Ábalos y Koldo contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, acerca del rescate de Air Europa. En el vídeo, los detalles.

El que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, han entrado en prisión y desde entonces no han parado de disparar en algunos medios de comunicación (no en los tribunales) contra el presidente del Gobierno, más concretamente contra su mujer Begoña Gómez.

Koldo García ha señalado en OKDiario que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa: "Javier Hidalgo dijo que había que compensarle con un millón".

Sin embargo, Zaida Cantera responde de forma contundente, y con datos, arremetiendo además contra el PP: "Con el Gobierno del PP se rescató por 65.000 millones de euros a la banca y no se devolvió ni un solo céntimo, mientras que en mitad de la pandemia, una empresa española estratégica de aerolínea fue rescatada y ha devuelto todo el dinero más 100 millones de euros. Todo está dicho".

Por lo tanto, "si no demuestra que aquí ha cobrado alguien algo de dinero, lo que están diciendo son falacias y venganzas, porque han tenido tiempo", subraya Cantera. Y, además, añade: "Soy de las que dicen que 'si queréis tirar de la manta, tirad', pero hacédlo con pruebas. Lo que no puede ser ahora es que estén poniendo sobre la mesa [Koldo y Ábalos] dimes y diretes que vienen de ríos revueltos y que además no han tenido nada de agua".

Hasta el momento, no hay nada que vincule a Gómez con ese rescate. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la puerta a que el juez Juan Carlos Peinado siguiese investigando esto, asegurando que "no hay el más mínimo indicio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.