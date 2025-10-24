Zaida Cantera, sobre el aborto: "Sí tenemos un problema cuando Ayuso usa sus experiencias para imponer a las mujeres cuáles son los criterios para decidir abortar"

"Se ha llamado 'asesinas' a las mujeres que abortan, por lo que sí hay un problema con el aborto", asegura Zaida Cantera, tras escuchar las nuevas declaraciones de Martínez Almeida sobre el aborto.

"Sí tenemos un problema con el aborto, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid [Isabel Díaz Ayuso] utiliza sus experiencias personales para imponer al resto de mujeres, que somos mayores de edad, cuáles son los criterios que tenemos que llevar a cabo si decidimos o no abortar", asegura Zaida Cantera ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, tras escuchar las nuevas palabras de José Luis Martínez Almeida, sobre el aborto.

El alcade de Madrid se ha enredado de nuevo en su error: ha admitdo que no existe el 'síndrome post aborto', pero ha votado en contra de anular la medida de Vox.

"Se ha llamado 'asesinas' a las mujeres que abortan, por lo que sí hay un problema, y esas palabras han venido, no literales pero sí inducidas, por la presidenta de la Comunidad de Madrid", añade Cantera. Y hay un problema [con el aborto], insiste, cuando las mujeres que quieren abortar no pueden hacerlo en la sanidad pública y se tienen que irse a la sanidad privada y la mayoría además, pagárselo.

Por tanto, reitera que "sí tenemos un problema" cuando algo que debía ser ya un derecho consolidado, "de nuevo lo sacan a la palestra para ser moneda de cambio. Y nuestros derechos no son moneda de cambio, pero para el PP sí lo son porque de forma recurrente lo siguen trayendo a la mesa", concluye. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

