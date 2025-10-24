Yolanda, paciente de cáncer de mama en Andalucía: "Mi último informe no tiene nada que ver con los anteriores, eso no lo haría un médico"

Al estallar la crisis de los cribados, Yolanda Arnau decidió comprobar si su historial médico se había visto afectado: "Como no me fiaba, me descargué todos los informes, y no tenían nada que ver con los anteriores".

La indignación por las crisis de los cribados sigue en aumento en las pacientes de cáncer de mama tras salir a la luz que muchos informes médicos habrían sido modificados tras la caída del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Yolanda Arnau lo ha vivido en primera persona. Al estallar la crisis, decidió comprobar si el historial médico de su tratamiento de cáncer se había visto afectado: "Como no me fiaba, me descargué todos los informes". "La sorpresa llegó cuando vi el informe que apareció milagrosamente después de tres años", añade.

Al corroborar el contenido, descubrió que había sido modificado: "El informe no tiene nada que ver con los anteriores, es menos extenso y no está firmado".

Por eso, sospecha que esos cambios se habrían realizado por alguien ajeno a su tratamiento. "Eso no lo haría ningún médico", asevera Yolanda Arnau en Al Rojo Vivo para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.