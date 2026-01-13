Yago Rodríguez, sobre la reunión de Vance en Groenlandia: "Marco Rubio está esperando a ver si provoca una crisis grave"

"Marco Rubio está esperando a ver si Vance se cae con todo el equipo y provoca una crisis grave que luego tenga que solucionar él", destaca Yago, que concluye que "eso es parte del juego de equilibrios interno" en EEUU.

Yago Rodríguez analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo la reunión que este miércoles mantendrá Marco Rubio y Vance con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca para que la isla pase a ser de EEUU. Y es que aunque en un principio iba a ser solo Marco Rubio el encargado de la reunión, finalmente, también estará presente Vance, vicepresidente de EEUU.

"A Trump le gusta jugar con sus peones, con sus ministros", afirma el director de 'The Political Room', que reflexiona: "Marco Rubio tiene el Departamento de Seguridad Nacional y toda la Política Exterior, pero, ¿dónde queda Vance?, pues es el que ha apostado desde el principio por el asunto de Groenlandia".

"Es un asunto que por una auténtica tontería y las formas que se están usando pone en jaque las relaciones entre EEUU y Europa, que es un aliado esencial para la potencia norteamericana", explica el experto, que destaca que "Rubio va a estar por la labor que tiene como ministro de Exteriores, pero la iniciativa la va a llevar Vance". "Marco Rubio está esperando a ver si Vance se cae con todo el equipo y provoca una crisis grave que luego tenga que solucionar el propio Rubio", destaca Yago, que concluye que "eso es parte del juego de equilibrios interno" en EEUU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.