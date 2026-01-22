Yago Rodríguez explica las tres claves del cambio de discurso de EEUU sobre Groenlandia: "Trump no es esclavo de sus palabras"

El giro inesperado de Trump sobre Groenlandia en Davos responde, según el analista internacional, a una "estrategia negociadora" y a la firme postura de Dinamarca, que ha desplegado tropas y mostrado disposición a defender el territorio.

Lejos del tono beligerante que muchos esperaban, la presencia de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos no derivó en una nueva escalada en torno a Groenlandia. Su llegada a Suiza hacía pensar en un endurecimiento del pulso geopolítico, pero el presidente estadounidense optó esta vez por un perfil inusualmente bajo.

Trump se dejó ver dispuesto a negociar y a reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el propio Trump reconoció ante la prensa que había acudido con un objetivo claro: obtener "lo que quería".

Horas después, a última hora de este miércoles, se conoció que Trump y Rutte habían alcanzado un preacuerdo para avanzar hacia un "futuro acuerdo" entre Estados Unidos y la OTAN sobre Groenlandia, cuyos detalles aún no han trascendido.

El analista internacional y director de The Political Room, Yago Rodríguez, analiza en Al Rojo Vivo el cambio de tono del presidente en su discurso en Davos. "Trump no es precisamente esclavo de sus palabras", ha señalado, aludiendo a la facilidad con la que el líder republicano ajusta su retórica.

Según Rodríguez, este giro podría responder a varias razones. "En primer lugar, parece haber sido parte de una estrategia negociadora. En segundo, es posible que se deba a que los daneses se han plantado: han desplegado tropas y han demostrado que están dispuestos a defender, al menos mínimamente, Groenlandia", explica.

Ese escenario, añade, haría que cualquier intervención militar fuese "extremadamente costosa y violenta en términos de relaciones con Europa", un factor que habría empujado a Washington a aceptar un acuerdo de menor alcance, cuyos pormenores todavía se desconocen.

