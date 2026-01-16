Ahora

Trump quiere Groenlandia

Yago Rodríguez, sobre el envío de tropas europeas a Groenlandia: "Podría ser el inicio de un despliegue mayor"

"Es natural y positivo que se haga, y tenemos que impedir que con la fuerza se hagan con Groenlandia", asegura el analista, que considera que frenar las ansias de Trump de expandir sus fronteras es una cuestión que concierne a todos los socios europeos.

Yago Rodríguez

Los países europeos enviarán soldados a Groenlandia. Al menos, Francia y Alemania ya lo han hecho, enviando a una treintena de militares a la isla ártica, mientras que España y otros países estudian seguir el ejemplo e implicarse en la defensa del territorio danés ante las amenazas expansionistas de Donald Trump.

Yago Rodríguez explica en Al Rojo Vivo que, aunque este despliegue es muy escaso e insuficiente para repelar al Ejército estadounidense, "podría ser el inicio de un despliegue mayor, por lo que esto sería solo el principio".

"Es natural y positivo que se haga, y tenemos que impedir que con la fuerza se hagan con Groenlandia", añade el analista, que considera que frenar las ansias de Trump de expandir sus fronteras es una cuestión que concierne a todos los socios europeos.

Al margen del debate sobre el envío de tropas, el colaborador de laSexta invita a reflexionar y "empezar a medir las consecuencias de tener una situación de que tengamos a los rusos a un lado y a los americanos al otro haciendo este tipo de cosas".

No obstante, pese a ello, Yago Rodríguez cree que al diplomacia será suficiente para evitar una incursión militar estadounidense en Groenlandia. "Yo creo que al final (Trump) se contendrá", concluye.

