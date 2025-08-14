Ahora

Incendios en España

Víctor Resco destaca cuál es la "única solución" ante los incendios: "Necesitamos un pacto de Estado"

El catedrático de Ingeniería Forestal ha indicado que a nivel científico, económico y técnico está resulta la cuestión sobre cómo prevenir los incendios, asegurando que aquí el problema que existe es "político".

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal, ha indicado que la cuestión sobre la prevención de incendios está resuelta desde el punto de vista económico, técnico y científico, asegurando que el problema que existe es "político".

"Desde el punto de vista científico y técnico sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos desarrolladas estrategias de prevención adaptadas a cada zona", ha aclarado.

Además, ha señalado que también se ha cuantificado económicamente. "El coste de la extinción es de 19.000 euros por hectárea, en prevención serían 3.000 euros por hectárea", ha aclarado.

De esta forma, ha indicado que lo que ahora se necesita es un pacto de Estado en materia de incendios forestales donde se pongan de acuerdo todos los partidos. "Es la única forma de seguir", ha destacado, dejando claro que la senda en la que estamos es "bastante grave".

