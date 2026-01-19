Un vecino de Adamuz destaca la respuesta del pueblo tras la tragedia ferroviaria: "El pueblo entero se volcó. La gente ayudó con mantas, con lo que tenía"

Los detalles Desde Adamuz, Antonio Manuel García cuenta que no pegó ojo en toda la noche tras el accidente ferroviario y que permaneció cerca del lugar del siniestro intentando ayudar y ofreciendo todo lo que tenía, igual que su hijo.

Desde Adamuz, Antonio Manuel García, vecino del municipio, relata cómo el accidente ferroviario registrado este domingo en el sur de España —con al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos— volcó a todo el pueblo en las labores de ayuda. Él mismo no pegó ojo la noche del siniestro. "Imagínate cómo se puede descansar así. No estamos acostumbrados a que pase algo así", confiesa en Al Rojo Vivo.

En cuanto se enteró de lo ocurrido, se puso a disposición de los equipos de emergencia con todo lo que tenía a mano: "El todoterreno, mantas, agua, linternas".

Supo del accidente por su hijo, que regresaba de Córdoba en ese momento. Además, su familia tiene una finca situada a poco más de un kilómetro del lugar del siniestro, lo que les permitió acercarse rápidamente. Su hijo, de hecho, también colaboró en la atención a los heridos.

Cuando Antonio llegó a la zona, el acceso ya estaba cortado. "No dejaban entrar. Estaba todo desplegada", recuerda. En el lugar trabajaban Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios. Aunque no le permitieron pasar, le pidieron que se mantuviera cerca por si era necesario utilizar los todoterrenos.

"Al cabo de una hora nos dijeron que volviéramos al pueblo. Aquello era un sinvivir de ambulancias entrando y saliendo", explica.

Más tarde, ya en Adamuz, volvió a recibir el aviso de que, si disponía de un todoterreno, regresara a la zona. Lo intentó de nuevo, pero el acceso seguía completamente cerrado.

Antonio Manuel destaca, sobre todo, la respuesta solidaria del municipio: "El pueblo entero se volcó. La gente ayudó con mantas, con lo que tenía. Todos, junto a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil",

