Una vecina de Carracedo de Vidriales denuncia que lucharon contra el incendio solos mientras los efectivos miraban: "No les habían dado la orden"

Sandra cuenta que estuvieron luchando "solos" contra las llamas hasta que llegaron los bomberos. "Efectivos de la UME y de la brigada de la Junta de Castilla y León no podían moverse porque no les habían dado la orden".

Sandra ha visto cómo el fuego entraba en Carracedo de Vidriales, en Zamora, el pueblo en el que ha estado toda su vida y donde todavía vive su madre.

Esta vecina ha denunciado en Al Rojo Vivo que cuando las llamas comenzaron a entrar en el pueblo se encontraban completamente solos. "El primer día, había efectivos esperando a recibir órdenes", ha explicado, señalando que los podía ver puestos en fila mientras los vecinos intentaban hacer frente al fuego.

Una situación a la que tuvieron que hacer frente solos hasta que llegaron las dotaciones de bomberos. En cuanto a las explicaciones que les dieron sobre por qué no se movían, Sandra ha indicado que los efectivos de la UME y de la brigada de la Junta de Castilla y León les informaron de que no podían hacerlo porque "no les habían dado la orden".

Ahora, ha lamentado que hay cinco viviendas totalmente calcinadas, señalando que gracias a los bomberos y vecinos han podido ir apagándolo.

"La gente está con un estrés que no se puede", ha indicado, destacando que ahora son ellos los que están pendientes de que no vuelva a reavivarse. "Nos dejaron dos mangueras conectadas para toda la noche ir refrescando. A las 04:00 horas de la mañana, mi hermana se levantó porque había llamas, pero ya no estaban las mangueras", critica.

