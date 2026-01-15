El vaticinio de Ignacio Cembrero si Trump se adueña "por las malas" de Groenlandia: "Sería el fin de la OTAN"

El periodista Ignacio Cembrero asegura que de todas las crisis que hay en el mundo, esta es de lejos la crisis más preocupante para Europa, también para España. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

En la reunión del pasado miércoles, Groenlandia y Dinamarca han dejado claro a EEUU que la isla no está en venta, pero sus ministros de Exteriores, no obstante, han calificado dicha reunión en Washington para tratar el futuro de la isla ártica, de "constructiva", "sincera" y "respetuosa".

Por otro lado, y en la misma línea, Europa ya ha respondido a Trump y Suecia, Alemania, Noruega y Francia han confirmado su participación en la 'Operación Resistencia Ártica' para proteger Groenlandia. España, según palabras de Margarita Robles, ministra de Defensa, no descarta que participe en la misión europea, pero ha pedido cautela.

Según el periodista y escritor Ignacio Cembrero, la presencia de los soldados franceses, suecos o noruegos en territorio groenlandés es "puramente simbólico": "Si aparecen los soldados norteamericanos con la intención de adueñarse de la isla, nadie va a disparar un tiro contra ellos, puede haber algún tipo de resistencia civil por parte de los groenlandeses, pero no va a ir mucho más allá".

Ahora bien, Cembrero asegura que de todas las crisis que hay en el mundo, esta es de lejos la crisis más preocupante para Europa, también para España. Tanto que se puede cargar la OTAN: "Esta crisis ya ha dañado mucho la credibilidad del vínculo transatlántico", afirma Cembrero.

Es más, "me atrevo a vaticinar que si Trump se adueña de las malas de Groenlandia, es el final de la OTAN, aunque la institución dure un tiempo, pero ya quedará vacía de contenido. Es el final de toda la historia que hemos construido desde la II Guerra Mundial", finaliza el periodista.

