Valdivia, tras las palabras de Ayuso sobre los trenes: "Debería moderarse, en las residencias murieron 7.291 personas y se han tumbado comisiones de investigación"

"Cuando hay una tragedia de este tipo, lo que tendrían que hacer todas las administraciones es cooperar y ayudar. Y ella tendría que tomar ejemplo de Juanma Moreno, que está teniendo una actuación bastante impecable en estos momentos", afirma el periodista Antonio Ruíz Valdivia.

Isabel Díaz Ayuso ha atacado la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista de radio, desmarcándose de la línea de cooperación que está teniendo su homólogo, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Como acostumbra, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mezclado diferentes términos para acusar, en este caso, a Renfe y al ministerio.

"Son trenes que tienen mucha 'Agenda 2030', el menú en cinco idiomas y yo llevo una estación con nombre de mujer... Pero lo que quiero es que llegue puntual y quiero llegar con vida. No quiero más. Quiero mis trenes de siempre. Pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad", ha asegurado Ayuso; declaraciones que podemos ver en este vídeo.

"¿Pero, que tendrá que ver aquí en los nombres de las estaciones? A ver si ahora las estaciones se van a poder llamar con nombre de mujer o van a tener algo que ver con las infraestructuras?", apostilla Antonio García Ferreras. Algo en lo que coincide el periodista de InfoLibre, Antonio Ruíz Valdivia: "Por cierto, el nombre de esa mujer es Almudena Grandes, una de las mejores escritoras que ha tenido la historia de este país.

Ahora bien, con respecto al fondo de la cuestión, Valdivia señala que "los políticos deberían medir más sus palabras": "[Ayuso] habla de silencio, de llegar vivos... Creo que los políticos, en una situación tan dolorosa y tan trágica como la que estamos viviendo, tendrían que ser prudentes y medir sus palabras".

Porque, además, añade el periodista, "cuando habla de llegar vivos y del silencio... En las residencias de Madrid murieron 7.291 personas y hasta en ocho ocasiones, la Asamblea de Madrid ha tumbado comisiones de investigación". Esto es, "en Madrid, no se permite que vayan las familias de las víctimas a contar su drama".

Por lo tanto, cuando hay una tragedia de este tipo, concluye Valdivia, "lo que tendrían que hacer todas las Administraciones es cooperar y ayudar". Y además, remata: "Ella tendría que tomar ejemplo de Juanma Moreno, que está teniendo una actuación bastante impecable en estos momentos".