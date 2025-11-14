Ahora

Análisis

Valdivia, tras la imagen 'indie' de Sánchez en Radio 3 y los rumores de campaña: "Tiene la intención de aguantar hasta 2027"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia valora en clave política la visita del presidente del Gobierno a Radio 3, que muchos han visto ya como un acto de precampaña. En el vídeo, los detalles.

Valdivia

Algunos han visto la visita del presidente del Gobierno a Radio 3 como un acto de precampaña. Pedro Sánchez se puso su imagen de 'inde' y habló de la música que le gusta, especialmente del último disco de Rosalía, Lux, el cual ya alabó en sus redes sociales.

Según informa el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, "Sánchez tiene la intención de aguantar hasta el final, pero en los últimos días ha decidido también mostrar un lado que le funcionó muy bien durante el 23J, ese Pedro Sánchez fuera del personaje que le que le construye la derecha, que se sale de sus ámbitos y que le hace diferente".

De esta manera, añade y analiza Valdivia, "llega a públicos diferentes, se saca ese corsé, pero va a intentar aguantar hasta 2027". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez procesa a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá
  2. La UCO registra sedes de Acciona, Noran y Erkolan dentro de la investigación del caso Koldo
  3. Junts vuelve a la carga y pide al Gobierno que convoque elecciones: "No pueden gobernar"
  4. Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales
  5. EEUU anuncia una gran operación militar para "expulsar a los narcoterroristas" en plena tensión con Venezuela
  6. Aitana y Alejandro Sanz ganan un Latin Grammy en la gran noche de Bad Bunny en Las Vegas