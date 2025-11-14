Valdivia, tras la imagen 'indie' de Sánchez en Radio 3 y los rumores de campaña: "Tiene la intención de aguantar hasta 2027"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia valora en clave política la visita del presidente del Gobierno a Radio 3, que muchos han visto ya como un acto de precampaña. En el vídeo, los detalles.

Algunos han visto la visita del presidente del Gobierno a Radio 3 como un acto de precampaña. Pedro Sánchez se puso su imagen de 'inde' y habló de la música que le gusta, especialmente del último disco de Rosalía, Lux, el cual ya alabó en sus redes sociales.

Según informa el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, "Sánchez tiene la intención de aguantar hasta el final, pero en los últimos días ha decidido también mostrar un lado que le funcionó muy bien durante el 23J, ese Pedro Sánchez fuera del personaje que le que le construye la derecha, que se sale de sus ámbitos y que le hace diferente".

De esta manera, añade y analiza Valdivia, "llega a públicos diferentes, se saca ese corsé, pero va a intentar aguantar hasta 2027". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

