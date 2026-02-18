Urquizu, al PP tras pedir en tromba la dimisión de Marlaska: "En la vida, para dar caña, primero hay que dar ejemplo"

El sociólogo Ignacio Urquizu reacciona a la noticia que hemos conocido de la denuncia de una policía por agresión sexual contra el DAO de la Policía y lanza una lanza a favor del ministro del Interior. En el vídeo, los detalles.

Unas horas después de conocer que una policía ha denunciado al DAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual (el DAO dimitió nada más hacerse pública esta denuncia), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "no sabía nada" de esta denuncia y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida".

El sociólogo y miembro del PSOE de Aragón, Ignacio Urquizu, quiere defender, o como él mismo dice "lanzar una lanza", al ministro: "Creo que hay que poner todo en su justa medida", afirma.

Es decir, "la noticia se conoce ayer. Y vamos a creer al ministro que se entera ayer y que esta persona (DAO) si no dimite, es cesada. Y ahora, habrá que abrir un debate sobre qué ha pasado entre el mes de abril, que es la agresión, y el mes de enero, que es cuando se pone la denuncia. Y a partir de ahí podremos tomar más decisiones y pedir más responsabilidades al ministro".

Grande-Marlaska, continúa Urquizu, "es un juez y una persona seria, que respeta el Estado de Derecho. Y por lo tanto, creo que antes de precipitarnos en empezar a exigir cosas, vamos a tener antes toda la información".

Y con esto, quiere lanzar un mensaje al PP: "Para dar caña, primero hay que dar ejemplo, y lo que no hace el PP es dar ejemplo. Yo no conozco ninguna dimisión en el PP de Madrid", concluye Urquizu, haciendo una clara alusión al presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles.

