A Soraya Rodríguez en el 2007 le dijo que “podía ser acusado de violar a la propia candidata”, en alusión a Rodríguez. En su punto de mira también puso a otras mujeres socialistas. Por ejemplo a Carmen Chacón, en 2008.

Fue la primera mujer en alcanza la responsabilidad de ser ministra de defensa y a él le parecía “la señorita Pepis vestida de soldado”. Y una de sus más sonadas fueron us palabras sobre el físico de la ministra de Sanidad Leire Pajín.

Fue hace cuatro años y luego tuvo que pedir disculpas, pero aun así diciendo que se le parecía a un dibujo animado. “Cada vez que la veo la cara y esos morritos, pienso lo mismo pero no lo voy a decir aquí”, declaró en Onda Cero en 2010.

En pocas ocasiones se le ha dado un toque de atención desde la dirección del partido aunque sí han sido varias las compañeras del PP que se han sentido molestas por palabras como las que estábamos escuchando.

En 2012, a raíz del debate sobre el aborto, se le ocurrió decir que con la ley que estaba vigente una mujer podía ir al psiquiatra y “amenazar con tirarse por la ventana” si no se solucionaba su "situación", la de estar embarazada, además de añadir que “el feto no es un tumor, lo de que es nuestro cuerpo y nosotras decidimos me parece una barbaridad”.